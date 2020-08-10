11 Ağustos 2020, Salı

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Inter 2-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Inter yarı final biletini kaptı!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

UEFA maçında , 'i Barella ve Lukaku'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

UEFA 'nde Almanya'nın takımını 2-1 mağlup eden İtalya temsilcisi , son dört takım arasına kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında oynanan maçında Bayer Leverkusen ile Inter, Almanya'nın Düsseldorf kentinde karşılaştı.

Inter'e turu getiren golleri 15. dakikada Nicolo Barella ve 21. dakikada Romelu Lukaku atarken, Alman ekibinin tek golünü 24. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Inter'in Belçikalı yıldızı Lukaku, bu turnuvada üst üste 9 maçta gol atmayı başararak tarihe geçti.

Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, Bayer Leverkusen'de ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika forma giydi.

Inter, yarı finalde Shakhtar Donetsk-Basel eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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