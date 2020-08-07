UEFA Avrupa Ligi: Wolverhampton 1-0 Olympiakos | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Wolverhampton, Olympiakos'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu. İki takım arasındaki ilk maç 1-1 bitmişti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Wolverhampton sahasında Olympiakos'u ağırladı. 1-1 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında rakibini 1-0'la geçen İngiliz ekibi, çeyrek finale adını yazdırdı.
Wolverhampton'a galibiyeti ve turu getiren golü 9. dakikada penaltıdan Raul Jimenez attı. Olympiakos, maçın ikinci yarısında Wolves kalesinde büyük bir baskı kursa da maçı uzatmalara getirecek golü bulamadı.
Yunanistan'daki ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Wolves, bu skorla beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Wolves, çeyrek finalde Sevilla ile eşleşti.
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