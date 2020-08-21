22 Ağustos 2020, Cumartesi

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Sevilla 3-2 Inter | MAÇ SONUCU

Kupanın sahibi belli oldu! Şampiyon...
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

Avrupa Ligi final mücadelesinde turnuvayı 5 kez ile en çok kazanan ile finale kadar namağlup gelen karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol temsilcisi 3-2 kazanarak kupayı 6. kez müzesine götürdü.

Avrupa Ligi final mücadelesinde ile karşılaştı. Nefes kesen karşılaşmayı İspanyol temsilcisi Sevilla 3-2 kazandı ve Avrupa'nın 2 numaralı kupasını 6. kez müzesine götürdü.

Karşılaşmada Inter'in gollerini 5. dakikada Lukalu (pen.) ve 36'da Diego Godin attı. İspanyol temsilcisinin gollerini ise 12. ve 33. dakikada de Jong, 74'te Diego Carlos kaydetti.

Sevilla, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı altıncı finalden de kupayla ayrıldı ve final kaybetmeme serisini devam ettirdi. Inter, ise bu kupayı dördüncü kez müzesine götürme şansını kullanamadı.

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