UEFA Avrupa Ligi: Sevilla 3-2 Inter | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi final mücadelesinde turnuvayı 5 kez ile en çok kazanan Sevilla ile finale kadar namağlup gelen Inter karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol temsilcisi 3-2 kazanarak kupayı 6. kez müzesine götürdü.

UEFA Avrupa Ligi final mücadelesinde Sevilla ile Inter karşılaştı. Nefes kesen karşılaşmayı İspanyol temsilcisi Sevilla 3-2 kazandı ve Avrupa'nın 2 numaralı kupasını 6. kez müzesine götürdü.

Karşılaşmada Inter'in gollerini 5. dakikada Lukalu (pen.) ve 36'da Diego Godin attı. İspanyol temsilcisinin gollerini ise 12. ve 33. dakikada de Jong, 74'te Diego Carlos kaydetti.

Sevilla, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı altıncı finalden de kupayla ayrıldı ve final kaybetmeme serisini devam ettirdi. Inter, ise bu kupayı dördüncü kez müzesine götürme şansını kullanamadı.

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