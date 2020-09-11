11 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Neftçi Bakü-Galatasaray maçının stadı değişti!

Neftçi-G.Saray maçında flaş değişiklik!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

'ın 2. Eleme Turu'nda ile oynayacağı maç Bakü Olimpiyat Stadı'na alındı.

Neftçi Kulübünden yapılan açıklamada, ilk etapta Bakcell Arena'da planlanan maçın her iki kulübün rızasıyla Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanması için 'ya başvurulduğu bildirildi.

UEFA'nın da karşılaşmanın Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılmasına izin verdiği belirtildi.

65 bin seyirci kapasiteli ve modern altyapıya sahip Bakü Olimpiyat Stadı, daha önce 1. Avrupa Oyunları ve 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış ve kapanış törenleri ile 2019'da UEFA final maçına ev sahipliği yapmıştı.

17 Eylül'deki Neftçi- karşılaşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

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