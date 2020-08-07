07 Ağustos 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Basel 1-0 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU

Basel galibiyetle turladı
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

son 16 turu rövanş maçında Basel, sahasında 'u 'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

son 16 turu rövanş maçında Basel ile , St. Jakob-park'ta karşı karşıya geldi. temsilcisi, 3-0 kazandığı maçın rövanşında rakibini 88. dakikada 'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Basel, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde ile karşı karşıya gelecek.

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