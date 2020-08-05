05 Ağustos 2020, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Shakhtar Donetsk 3-0 Wolfsburg | MAÇ SONUCU

Shakhtar Donetsk çeyrek finalde!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

'nde son 16 turu rövanş mücadelesinde , sahasında ile karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetsk, Almanya temsilcisi Wolfsburg'u 3-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

son 16 turunda ile karşı karşıya geldi. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede ilk gol 89. dakikada Moraes'ten geldi. Son dakikaları nefes kesen mücadelede Solomon 90+2'de skoru 2-0'a taşıdı. Maçın sonucunu Moraes 90+3'te kaydetti. Mücadelenin 67 ve 70. dakikalarında çıkan iki kırmızı kat ile iki takım da 10 kişi kaldı. Shakhtar Donetsk, çeyrek finalde E. Frankfurt - Basel maçının galibi ile eşleşecek.

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