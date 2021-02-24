24 Şubat 2021, Çarşamba
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Tottenham 4-0 Wolfsberger (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Tottenham, 4-1 kazandığı maçın rövanşında Wolfsberger'i 4-0 mağlup ederek son 16'ya kaldı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında İngiliz ekibi Tottenham ile Avusturya temsilcisi Wolfsberger, Tottenham Hotspur Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, 4-1 kazandığı maçın rövanşında rakibini 10. dakikada Dele Alli, 50 ve 83. dakikalarda Carlos Vinicius ve 73. dakikada Gareth Bale'in attığı golle 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
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