24 Şubat 2021, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Tottenham 4-0 Wolfsberger (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham farklı turladı
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

turunda , 4-1 kazandığı maçın rövanşında 'i 4-0 mağlup ederek son 16'ya kaldı.

turu rövanş maçında ekibi ile temsilcisi , 'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, 4-1 kazandığı maçın rövanşında rakibini 10. dakikada , 50 ve 83. dakikalarda ve 73. dakikada 'in attığı golle 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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