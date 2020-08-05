06 Ağustos 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Manchester United 2-1 LASK Linz | MAÇ SONUCU

Manchester United rahat turladı!
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

'nde son 16 turu rövanş mücadelesinde , sahasında Linz ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 5-0 kazanan Manchester United, rövanş mücadelesinde de kazanmayı bildi. Manchester United, LASK Linz'i 2-1 mağlup etti.

son 16 turu rövanş mücadelesinde ile Linz karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten mücadelede ilk gol 55. dakikada Wiesinger'in ayağından geldi. Manchester United'ın gollerini 57. dakikada Lingard 88. dakikada Martial kaydetti. Manchester United, çeyrek finalde Kopenhag ile karşılaşacak

Shakhtar Donetsk çeyrek finalde! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Türk bayrağına yakışır şekilde oynayamadık "Türk bayrağına yakışır şekilde oynayamadık"
Başakşehir Avrupa'ya veda etti Başakşehir Avrupa'ya veda etti
Shakhtar Donetsk çeyrek finalde! Shakhtar Donetsk çeyrek finalde!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör