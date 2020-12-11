11 Aralık 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

Celtic 3-2 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 11.12.2020

H Grubu'nda Celtic deplasmanına konuk olan Lille, mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Milli futbolcularımızda , 90 dakika süre aldığı maçta 1 asist kaydederken; forma şansı bulamadı.

H Grubu'nda Celtic sahasında Lille ile mücadele etti. Ev sahibi ekip 21. dakikada Christopher Jullien'in golü ile 1-0 öne geçti. Lille 24. dakikada ile eşitliği sağladı. Celtic 28. dakikada Callum McGregor'ın penaltıdan bulduğu golle ile skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla bitti. İkinci yarıda Fransız ekibi 71. dakikada Timothy Weah'ın kaydettiği gol ile eşitliği sağladı. 73. dakikada David Turnbull ile bir kez daha öne geçen Celtic karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Gruptaki ilk galibiyetini alan Celtic 4 puan ile sonuncu sırada tamamladı. Lille ise 11 puanda kaldı grubu ikinci sırada bitirdi. Fransız ekibi gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti.

Lille'de milli futbolcu 11 başladı ve Jonathan Ikone'nin golünde asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu 90 dakikada sahada kaldı. Yedeklerde bulunan ise oyuna girmedi.

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