10 Temmuz 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi | CANLI

Başakşehir'in UEFA'daki rakibi belli oldu | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 Giriş Tarihi: 10.07.2020

'in de yer aldığı 'nde kura çekimi 'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştiriiyor. Turuncu-lacivertliler, son 16 turunu geçmesi halinde çeyrek finalde Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz 'in de mücadele ettiği 'nde eşleşmeler belli oluyor...

Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oluyor.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ise 14.00'te başladı. İki organizasyonun da kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kura çekimine video konferans ile bağlanarak açıklamalarda bulundu. Buruk, "TFF'nin verdiği karar Süper Lig'i durdurma üzerine olmuştu. Tabii evlerimizde kaldık ama oyuncularımıza antrenman programlarımızı gönderdik. Video konferans yöntemiyle çalıştılar, sonra da bireysel antrenmanlara başladılar. Ligin başlaması için 6 hafta vardı." dedi.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Wolfsburg-S. Donetsk / E. Frankfurt-Basel

LASK Linz - M. United / BAŞAKŞEHİR - Copenhag

Inter-Getafe / Leverkusen-Rangers

Wolverhampton-Olympiakos / Roma-Sevilla

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

4 - Çeyrek Final 2
Çeyrek Final 3 - Çeyrek Final 1

UEFA AVRUPA LİGİ KUPASI KÖLN'DE SAHİBİNİ BULACAK

2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.

Yeni tip corona virüsü nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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