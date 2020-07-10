UEFA Avrupa Ligi kura çekimi | CANLI
Temsilcimiz Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştiriiyor. Turuncu-lacivertliler, son 16 turunu geçmesi halinde çeyrek finalde Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor...
Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oluyor.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ise 14.00'te başladı. İki organizasyonun da kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kura çekimine video konferans ile bağlanarak açıklamalarda bulundu. Buruk, "TFF'nin verdiği karar Süper Lig'i durdurma üzerine olmuştu. Tabii evlerimizde kaldık ama oyuncularımıza antrenman programlarımızı gönderdik. Video konferans yöntemiyle çalıştılar, sonra da bireysel antrenmanlara başladılar. Ligin başlaması için 6 hafta vardı." dedi.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Wolfsburg-S. Donetsk / E. Frankfurt-Basel
LASK Linz - M. United / BAŞAKŞEHİR - Copenhag
Inter-Getafe / Leverkusen-Rangers
Wolverhampton-Olympiakos / Roma-Sevilla
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Çeyrek Final 4 - Çeyrek Final 2
Çeyrek Final 3 - Çeyrek Final 1
UEFA AVRUPA LİGİ KUPASI KÖLN'DE SAHİBİNİ BULACAK
2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.
Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.
Yeni tip corona virüsü nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı