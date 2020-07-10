Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. İşte Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasındaki eşleşmeler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Real Madrid-Manchester City / Olympique Lyon-Juventus
Leipzig / Atletico Madrid
Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih
Atalanta / Paris Saint-Germain
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Real Madrid-Manchester City / Olympique Lyon-Juventus (GALİBİ) - Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih (GALİBİ)
Leipzig / Atletico Madrid (GALİBİ) - Atalanta / Paris Saint-Germain (GALİBİ)
Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.
Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.
TURU GEÇEN 4 TAKIM BELLİ OLDU
Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'taki maçların ardından belli olacak.
"TFF'YE TEŞEKKÜR EDERİZ"
UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Finalin İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladılar." ifadelerini kullandı.
SON 16 TURU MAÇLARI (7-8 AĞUSTOS)
Bayern Münih-Chelsea (3-0)
Barcelona-Napoli (1-1)
Manchester City-Real Madrid (2-1)
Juventus-Lyon (0-1)
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