10 Temmuz 2020, Cuma

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 Giriş Tarihi: 10.07.2020

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri 'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. İşte Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasındaki eşleşmeler...

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid-Manchester City / Olympique Lyon-Juventus

Leipzig /

Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih

Atalanta / Paris Saint-Germain

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid-Manchester City / Olympique Lyon-Juventus (GALİBİ) - Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih (GALİBİ)

Leipzig / Atletico Madrid (GALİBİ) - Atalanta / Paris Saint-Germain (GALİBİ)

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.

TURU GEÇEN 4 TAKIM BELLİ OLDU

Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında 'nın Atalanta, 'nın Atletico Madrid, 'nın Leipzig ve 'nın Paris Saint-Germain takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'taki maçların ardından belli olacak.

"TFF'YE TEŞEKKÜR EDERİZ"

UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada "Türkiye Federasyonu'na teşekkür ederiz. Finalin İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladılar." ifadelerini kullandı.

SON 16 TURU MAÇLARI (7-8 AĞUSTOS)

Bayern Münih-Chelsea (3-0)

Barcelona-Napoli (1-1)

Manchester City-Real Madrid (2-1)

Juventus-Lyon (0-1)

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