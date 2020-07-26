Süper Lig'ide Avrupa Kupaları'na gidecek takımlar belli oldu
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 34 hafta sona erdi. Şampiyon ve küme düşecek takımların belirlendiği ligde Avrupa Kupaları'na katılım sıralaması merak ediliyor. İşte cevabı...
34 haftasını geride bıraktığımız Süper Lig son maçların oynanmasıyla son buldu. Medipol Başakşehir'in şampiyon olarak tamamlandığı ligde MKE Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatya küme düşen takımlar oldu. Peki Türkiye Süper Ligi'nde Avrupa Kupaları'na katılım sıralaması nasıl? İşte o sıralama...
AVRUPA KUPALARINA KATILIM
ŞAMPİYON: Şampiyonlar Ligi Gruplar
İKİNCİ:Şampiyonlar Ligi ön eleme (2 tur oynar)
KUPA ŞAMPİYONU: UEFA Avrupa Ligi Gruplar
ÜÇÜNCÜ: UEFA Avrupa Ligi ön eleme (2 tur oynar)
DÖRDÜNCÜ: Uefa Avrupa Ligi ön eleme (3 tur oynar)
NOT: Kupa şampiyonu ligi ilk 4 içinde bitirirse, beşinci olan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gider.
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