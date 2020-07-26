26 Temmuz 2020, Pazar

AVRUPA LİGİ

Süper Lig'ide Avrupa Kupaları'na gidecek takımlar belli oldu

Süper Lig'ide Avrupa Kupaları'na gidecek takımlar belli oldu
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 26.07.2020

 Cemil Usta Sezonu'nda 34 hafta sona erdi. Şampiyon ve küme düşecek takımların belirlendiği ligde 'na katılım sıralaması merak ediliyor. İşte cevabı...

34 haftasını geride bıraktığımız son maçların oynanmasıyla son buldu. 'in şampiyon olarak tamamlandığı ligde MKE Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni küme düşen takımlar oldu. Peki Türkiye Süper Ligi'nde 'na katılım sıralaması nasıl? İşte o sıralama...

AVRUPA KUPALARINA KATILIM

ŞAMPİYON: Şampiyonlar Ligi Gruplar

İKİNCİ:Şampiyonlar Ligi ön eleme (2 tur oynar)

KUPA ŞAMPİYONU: UEFA Avrupa Ligi Gruplar

ÜÇÜNCÜ: UEFA Avrupa Ligi ön eleme (2 tur oynar)

DÖRDÜNCÜ: Uefa Avrupa Ligi ön eleme (3 tur oynar)

NOT: Kupa şampiyonu ligi ilk 4 içinde bitirirse, beşinci olan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gider.

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