30 Ağustos 2019, Cuma

AVRUPA LİGİ

Avrupa Ligi'nde rakipler belli oluyor

Avrupa Ligi'nde rakipler belli oluyor
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 30.08.2019

’nde 48 takımın yer alacağı grup aşaması kurası bugün çekiliyor. , ve ’un yer alacağı turnuvada takımlar dörderli halinde 12 gruba ayrılacak

'un ön elemeden, 'ın üçüncüsü olarak doğrudan, 'in ise Şampiyonlar Ligi'nden elenerek katıldığı 'nde gruplar bugün belli oluyor. Kuralar Monaco'da 14.00'te çekilecek. 48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli şekilde 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbirleriyle aynı grupta bulunamayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayacak ve 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak ekibi 'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezonki finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak. Son şampiyon Chelsea statü gereği doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne kalırken, diğer finalist Kupa 2'de yarışacak. Kura çekimi beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.



BEŞiKTAŞ 1. TORBADA

Son yıllarda ülke puanına büyük katkı sağlayan Beşiktaş, grup aşaması kurasına 1. torbadan katılacak. 1. torbada yer alan diğer takımlar arasında Sevilla, Arsenal, Porto, Roma ve gibi takımların olması dikkat çekiyor.

BAŞAKŞEHİR DEVLER LİGİ'NDEN

Temsilcilerimizden olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ne Beşiktaş'ın ardından doğrudan katılan ikinci takım oldu. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Olimpiakos'a 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla elenip turnuvaya veda etmişti. Başakşehir 4. torbada yer alacak.

TRABZONSPOR İKİ ELEME GEÇTİ

Kupaya son katılan temsilcimiz Trabzonspor ise 3. ön eleme turunda Çekya ekibi ile Yunan temsilcisi 'yı eledi. Prag ile ilk maçta 2-2 berabere kalıp rövanşı evinde 2-1 kazanan bordo-mavililer, AEK'yı da eleyerek gruplara kaldı.
Trabzonspor 0 - 2 AEK | MAÇ SONUCU

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