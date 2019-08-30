30 Ağustos 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayacak ve 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezonki finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak. Son şampiyon Chelsea statü gereği doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne kalırken, diğer finalist Arsenal Kupa 2'de yarışacak. Kura çekimi beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.
BEŞiKTAŞ 1. TORBADA
Son yıllarda ülke puanına büyük katkı sağlayan Beşiktaş, grup aşaması kurasına 1. torbadan katılacak. 1. torbada yer alan diğer takımlar arasında Sevilla, Arsenal, Porto, Roma ve Manchester United gibi takımların olması dikkat çekiyor.
BAŞAKŞEHİR DEVLER LİGİ'NDEN
Temsilcilerimizden olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ne Beşiktaş'ın ardından doğrudan katılan ikinci takım oldu. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Olimpiakos'a 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla elenip turnuvaya veda etmişti. Başakşehir 4. torbada yer alacak.
TRABZONSPOR İKİ ELEME GEÇTİ
Kupaya son katılan temsilcimiz Trabzonspor ise 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile Yunan temsilcisi AEK'yı eledi. Prag ile ilk maçta 2-2 berabere kalıp rövanşı evinde 2-1 kazanan bordo-mavililer, AEK'yı da eleyerek gruplara kaldı.
Avrupa Ligi'nde rakipler belli oluyor
Giriş Tarihi: 30.08.2019
Avrupa Ligi’nde 48 takımın yer alacağı grup aşaması kurası bugün çekiliyor. Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor’un yer alacağı turnuvada takımlar dörderli halinde 12 gruba ayrılacak
Trabzonspor'un ön elemeden, Beşiktaş'ın Süper Lig üçüncüsü olarak doğrudan, Başakşehir'in ise Şampiyonlar Ligi'nden elenerek katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar bugün belli oluyor. Kuralar Monaco'da 14.00'te çekilecek. 48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli şekilde 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbirleriyle aynı grupta bulunamayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayacak ve 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezonki finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak. Son şampiyon Chelsea statü gereği doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne kalırken, diğer finalist Arsenal Kupa 2'de yarışacak. Kura çekimi beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.
BEŞiKTAŞ 1. TORBADA
Son yıllarda ülke puanına büyük katkı sağlayan Beşiktaş, grup aşaması kurasına 1. torbadan katılacak. 1. torbada yer alan diğer takımlar arasında Sevilla, Arsenal, Porto, Roma ve Manchester United gibi takımların olması dikkat çekiyor.
BAŞAKŞEHİR DEVLER LİGİ'NDEN
Temsilcilerimizden olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ne Beşiktaş'ın ardından doğrudan katılan ikinci takım oldu. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Olimpiakos'a 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla elenip turnuvaya veda etmişti. Başakşehir 4. torbada yer alacak.
TRABZONSPOR İKİ ELEME GEÇTİ
Kupaya son katılan temsilcimiz Trabzonspor ise 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile Yunan temsilcisi AEK'yı eledi. Prag ile ilk maçta 2-2 berabere kalıp rövanşı evinde 2-1 kazanan bordo-mavililer, AEK'yı da eleyerek gruplara kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"