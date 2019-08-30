30 Ağustos 2019, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde yılın futbolcusu Eden Hazard

UEFA Avrupa Ligi'nde yılın futbolcusu Eden Hazard
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 30.08.2019

'nde geçtiğimiz sezonun en iyi futbolcusu 'in Belçikalı yıldızı Eden seçildi. Hazard geçtiğimiz sezon ile kupayı kazanmıştı.

grup kuralarının çekildiği Monaco'da geçtiğimiz sezonun ödülleri de dağıtıldı. 2018-2019 sezonun en iyi oyuncusu 'in Belçikalı yıldızı Eden oldu. Hazard, geçtiğimiz sezon eski takımı ile UEFA Avrupa Ligi kazanmıştı.
28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Eden Hazard, bu yaz döneminde 100 milyon Euro karşılığında Chelsea'den Real Madrid'e transfer oldu.


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