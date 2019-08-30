30 Ağustos 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
UEFA Avrupa Ligi grup kuralarının çekildiği Monaco'da geçtiğimiz sezonun ödülleri de dağıtıldı. 2018-2019 sezonun en iyi oyuncusu Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard oldu. Hazard, geçtiğimiz sezon eski takımı Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi kazanmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde yılın futbolcusu Eden Hazard
Giriş Tarihi: 30.08.2019
UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezonun en iyi futbolcusu Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard seçildi. Hazard geçtiğimiz sezon Chelsea ile kupayı kazanmıştı.
UEFA Avrupa Ligi grup kuralarının çekildiği Monaco'da geçtiğimiz sezonun ödülleri de dağıtıldı. 2018-2019 sezonun en iyi oyuncusu Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard oldu. Hazard, geçtiğimiz sezon eski takımı Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi kazanmıştı.
28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Eden Hazard, bu yaz transfer döneminde 100 milyon Euro karşılığında Chelsea'den Real Madrid'e transfer oldu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"