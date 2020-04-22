Kupayı da alırız
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, “Kalan maçları kaybetmeden ligi bitiririz. Yarı final ilk ayağında Alanya’ya mağlup olduk ama son maçtaki gibi oynarsak kesinlikle kupayı da alırız” dedi.
Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Başkan Ali Şafak Öztürk'ün sosyal medyadan yaptığı canlı yayında iddialı konuştu. Kalan maçları kaybetmeden ligi bitireceklerini iddia eden Poldi, "Yarı finalin ilk ayağında Alanya'ya mağlup olduk ama son maç gibi oynarsak kupayı da alırız. Ligler ertelenmese her şeyin yolunda gideceğine inanıyordum. Sadece futbolla değil, karakterimle öne çıkmak da çok önemli" dedi.
YAĞLI GÜREŞ YAPACAK
Alman oyuncu, "Artık yeni evim Antalya ve buradayım. Koronavirüs sürecinde burada kendimi güvende hissediyorum" diye konuştu. Podolski, Japonya'da forma giyerken sumo güreşi yaptığını hatırlatan Başkan Ali Şafak Öztürk'ün, "Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile yağlı güreş yapabilir" sözlerine şu yanıtı verdi: "Ali Gürbüz biraz beklesin. Bu süreçte olmaz, onu yenmek için virüsün geçmesi lazım. Ali'ye selamlar."
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