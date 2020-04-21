"Sinan Gümüş'ü kadromuzda görmek isteriz"
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, ara transfer döneminde kiralık olarak transfer edilen Sinan Gümüş'ün bonservisini almak istediklerini ve oyuncunun da Akdeniz ekibinde oynamak istediğini söyledi.
Başkan Öztürk, Antalyaspor'un devre arasında kiralık olarak renklerine bağladığı 26 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Gümüş'ün, kulübü İtalya Serie A Ligi temsilcilerinden Genoa'dan bonservisinin alınması konusunda, şunları kaydetti:
"Sinan gelmek istiyor konuştuğumuzda. Bana da öyle söyledi. 'Gelebilirsem geleceğim' dedi ama biraz daha ittirmemiz lazım herhalde. Antalyaspor'umuzun şartları da kolay değil. Çok fazla rakamsal anlamda yukarı çıkamıyoruz. Tabii fedakarlık da yapar. Sinan'ı kadromuzda görmek istiyoruz. Antalyaspor'a çok yakıştı kendisi. İnşallah uzun süre burada olur ve takımımızı birlikte ileriye taşırız."
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