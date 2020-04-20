Antalyaspor'dan Nazım Sangare açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da başkan Ali Şafak Öztürk, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli futbolcu Nazım Sangare ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Nazım Sangare için hiçbir teklif gelmedi, gelirse düşünürüz. Kolay kolay da vermek istemeyiz ama şartlar oluşursa düşünebiliriz. İnşallah Avrupa'nın ciddi kulüplerinde oynar." dedi.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, transferin gözde isimlerinden Nazım Sangare için konuştu.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı konuşulan Nazım Sangare için Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten açıklama geldi.
"İNŞALLAH AVRUPA'NIN CİDDİ KULÜPLERİNDE OYNAR"
Öztürk, henüz bir teklif almadıklarını belirtirken, "Nazım Sangare için hiçbir teklif gelmedi, gelirse düşünürüz. Kolay kolay da vermek istemeyiz ama şartlar oluşursa düşünebiliriz. İnşallah Avrupa'nın ciddi kulüplerinde oynar. Hiçbir kulüple de görüşmesinin olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Antalyaspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan milli oyuncu, bu sezon 18 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
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