21 Nisan 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'dan Nazım Sangare açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Antalyaspor'dan Sangare açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 Giriş Tarihi: 21.04.2020

ekiplerinden Fraport TAV 'da başkan Ali Şafak Öztürk, adı ve ile anılan milli futbolcu Nazım Sangare ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Nazım Sangare için hiçbir teklif gelmedi, gelirse düşünürüz. Kolay kolay da vermek istemeyiz ama şartlar oluşursa düşünebiliriz. İnşallah Avrupa'nın ciddi kulüplerinde oynar." dedi.

Başkanı Ali Şafak Öztürk, transferin gözde isimlerinden Nazım Sangare için konuştu.

Beşiktaş, ve 'nin transfer gündeminde yer aldığı konuşulan Nazım Sangare için Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten açıklama geldi.

"İNŞALLAH AVRUPA'NIN CİDDİ KULÜPLERİNDE OYNAR"

Öztürk, henüz bir teklif almadıklarını belirtirken, "Nazım Sangare için hiçbir teklif gelmedi, gelirse düşünürüz. Kolay kolay da vermek istemeyiz ama şartlar oluşursa düşünebiliriz. İnşallah Avrupa'nın ciddi kulüplerinde oynar. Hiçbir kulüple de görüşmesinin olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Antalyaspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan milli oyuncu, bu sezon 18 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Ünlü teknik adamdan F.Bahçe açıklaması! haberin devamı
G.Saray'a transfer müjdesi! Terim'in gözdesi bedavaya gelecek haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
İçimizden biri Lukas Podolski İçimizden biri Lukas Podolski
Nazım Sangare'nin talipleri artıyor! Bundesliga... Nazım Sangare'nin talipleri artıyor! Bundesliga...
Orada aslandım şimdi ‘AKREP’im Orada aslandım şimdi ‘AKREP’im
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör