10 Şubat 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Podolski'den siftah

Podolski'den siftah
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Antalya'nın dünyaca ünlü transferi , Kayseri'de siftah yaptı.

Antalya'nın dünyaca ünlü transferi , Kayseri'de siftah yaptı. Geçen hafta Konya maçında ilk kez kadroya alınan ancak maçta süre almayan Alman golcü, Kayseri'de 79'da oyuna girdi.
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