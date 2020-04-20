20 Nisan 2020, Pazartesi
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Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi bedavaya gelecek
Ligin ikinci yarısında aldığı üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışına dahil olan ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezon çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Gelecek sezon takımın yaş ortalamasını düşürmeyi ve takımdaki yerli sayısını artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılara teknik direktör Fatih Terim'in gözdesinden müjdeli haber geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
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