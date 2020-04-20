Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi bedavaya gelecek

Sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan 33 yaşındaki Yuto Nagatomo ve yine aynı yaştaki Mariano ile yola devam etmeyecek olan Cimbom'da 35 yaşındaki kaptan Selçuk İnan'ın da futbolu bırakıp teknik kadroya dahil olması bekleniyor.