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Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi bedavaya gelecek

Ligin ikinci yarısında aldığı üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışına dahil olan ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezon çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Gelecek sezon takımın yaş ortalamasını düşürmeyi ve takımdaki yerli sayısını artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılara teknik direktör Fatih Terim'in gözdesinden müjdeli haber geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 20:31 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 20:38
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Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi bedavaya gelecek

Dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgınının ülkemizde görülmesinin ardından ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetici Mahmut Recevik ve teknik direktör Fatih Terim'in Covid-19 testlerinin pozitif çıkması Galatasaray'da şok etkisi yaratmıştı.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi bedavaya gelecek

Corona virüsüne yakalanan 4 ismin hastanede gördükleri tedavinin ardından iyileşmeleri sonrası rahat bir nefes alan Cimbom, pandemi nedeniyle lige verilen arada gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi bedavaya gelecek

Tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda kadroyu gençleştirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda takımda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi bedavaya gelecek

Sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan 33 yaşındaki Yuto Nagatomo ve yine aynı yaştaki Mariano ile yola devam etmeyecek olan Cimbom'da 35 yaşındaki kaptan Selçuk İnan'ın da futbolu bırakıp teknik kadroya dahil olması bekleniyor.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim'in gözdesi bedavaya gelecek

Aslan'da sözleşmesi sona eren bir diğer isim olan 34 yaşındaki Ryan Donk'a ise ücretinde indirime gitmesi halinde 1 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek.

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