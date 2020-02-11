Antalyaspor Sivasspor'u gözüne kestirdi!
ZİRAAT Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında perşembe günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fraport-TAV Antalyaspor'da Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Adis Jahovic sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Fraport-TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında perşembe günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te oynanacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.
Antalya'da 2-2 sona eren ilk maçın rövanşında Antalyaspor, rakibini eleyerek yarı finali hedefliyor. Tamer Tuna yönetimindeki kırmızı beyazlılar maçın hazırlıklarına başladı. Kupa maçında, lig karşılaşmasında fazla forma şansı bulamayan futbolcularla, genç takımdan oyunculara şans verecek teknik direktör Tuna'nın genç takımdan Batuhan Berkay Fındık, Cengiz Demir, Halil İbrahim Sevinç, Mikail Başar'ı kadroya alması bekleniyor.
Antalyaspor'da Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Adis Jahovic sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Soğuk algınlığı rahatsızlığı bulunan Celustka, Gustavo ile ayağında ağrı oluşan Yekta'nın da Sivas'a götürülmemesi planlanıyor.
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