11 Şubat 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Sivasspor'u gözüne kestirdi!

Antalyaspor Sivasspor'u gözüne kestirdi!
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 11.02.2020

ZİRAAT rövanş maçında perşembe günü ile karşılaşacak Fraport-TAV 'da , , sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fraport-TAV , Ziraat rövanş maçında perşembe günü ile karşılaşacak. Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te oynanacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.

Antalya'da 2-2 sona eren ilk maçın rövanşında Antalyaspor, rakibini eleyerek yarı finali hedefliyor. Tamer Tuna yönetimindeki kırmızı beyazlılar maçın hazırlıklarına başladı. Kupa maçında, lig karşılaşmasında fazla forma şansı bulamayan futbolcularla, genç takımdan oyunculara şans verecek teknik direktör Tuna'nın genç takımdan Batuhan Berkay Fındık, Cengiz Demir, Halil İbrahim Sevinç, Mikail Başar'ı kadroya alması bekleniyor.

Antalyaspor'da , , sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Soğuk algınlığı rahatsızlığı bulunan Celustka, Gustavo ile ayağında ağrı oluşan Yekta'nın da Sivas'a götürülmemesi planlanıyor.

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