20 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması! "Taraftarların beni istediğini söylüyorlar"

Ünlü teknik adamdan F.Bahçe açıklaması! Taraftarların beni istediğini söylüyorlar
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 Giriş Tarihi: 20.04.2020

'ın istifasının ardından arayışlarını sürdüren ve birçok isimle temas halinde olan 'de listede yer alan isimlerde olan Hırvat teknik adam , sarı-lacivertli kulüp ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ülke basınına konuşan 48 yaşındaki teknik adam,"Türk gazeteciler bana Fenerbahçe taraftarlarının takımın başına geçmemi istediğini söylüyorlar"

'nin gündeminde yer alan Hırvat teknik adam , ülke basınına sarı-lacivertli kulüp hakkında açıklamalarda bulundu.

"KİMSEYLE TEMAS KURMADIM"

48 yaşındaki teknik adam, "'de Fenerbahçe'de göreve başlayacağınız yönündeki iddialar hakkında ne söylersiniz?" sorusuna, "Türk gazeteciler bana Fenerbahçe taraftarlarının takımın başına geçmemi istediğini söylüyorlar. Ancak kulüpten kimseyle temas etmedim şimdiye kadar. Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceğim haliyle varsayım üzerine bir soru" yanıtını verdi.

"ÖNCELİĞİM PARA DEĞİL"

Avrupa'da çalışmak istediğini söyleyen Bjelica, ", BAE, , veya ABD'de çalışmak istemiyorum. Amacım Avrupa'da iyi bir kulüpte çalışmak. Futboldan zevk almak istiyorum. Önceliğim para değil. Duygu istiyorum. Arap ülkelerinde bu yok. O yüzden geleceğimle ilgili acele karar vermeyeceğim. Zaten şu anda ortamı yok. 1 Ağustos'a kadar bir takımla anlaşacağıma inanıyorum." diye konuştu" diye konuştu.

Nenad Bjelica, 2018 yılında başına geçtiği 'le hem Hırvatistan hem de Avrupa'da başarılı sonuçlar elde ederek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Hırvat hoca Dinamo Zagreb yönetiminin corona virüsü nedeniyle kendisine önerdiği maaş indirimi teklifini kabul etmeyince geçtiğimiz günlerde kulübüyle yollarını ayırmıştı.

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