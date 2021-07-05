Alanyaspor U19 0-0 Kasımpaşa U19 (Penaltılar sonucu: 3-5) | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 90 dakikası golsüz eşitlikle sona ererken, uzatmalarda da tabela değişmedi. Penaltı atışlarına giden karşılaşmayı Kasımpaşa 5-3 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu.

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Alanyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. A Spor'da canlı yayınlanan mücadelenin normal süresi ve uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları sonrasında Kasımpaşa galip geldi ve yarı finale yükselen taraf oldu.

İŞTE SERİ PENALTI ATIŞLARI

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