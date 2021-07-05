Alanyaspor U19 0-0 Kasımpaşa U19 (Penaltılar sonucu: 3-5)

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 90 dakikası golsüz eşitlikle sona ererken, uzatmalarda da skor değişmedi. Penaltı atışlarına giden karşılaşmayı Kasımpaşa 5-3 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu. İşte seri penaltı atışları...

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