U19 Gelişim Ligi Çeyrek Final: Alanyaspor - Kasımpaşa | CANLI
Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor. Sisteme göre eşleşmeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde olurken; Fenerbahçe Başakşehir'i eleyerek yarı finale yükseldi. Galatasaray ise Beşiktaş eşleşmesinden galibiyetle ayrılarak yarı finale adını yazdırdı. Alanyaspor U19 takımı da Kasımpaşa U19'la karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...
Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Dün Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor. Sisteme göre eşleşmeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde...
Normal sezonu 3. bitiren Başakşehir, 6'ncı Fenerbahçe'nin karşılaştığı maç 6-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sona ermişti. Lider Galatasaray ile 8. sıradaki Beşiktaş'ın karşılaştığı derbi ise uzatmalara gitmiş, kazanan taraf 4-2'lik skorla Galatasaray olmuştu.
Bugün ise saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Alanyaspor ile Kasımpaşa'nın U19 takımları karşılaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...
Alanyaspor U19 - Kasımpaşa U19 maçını canlı izlemek için:
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