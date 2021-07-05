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Alanyaspor U19 0-0 Kasımpaşa U19 (Penaltılar sonucu: 3-5) | MAÇ ÖZETİ
Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 90 dakikası golsüz eşitlikle sona ererken, uzatmalarda da skor değişmedi. Penaltı atışlarına giden karşılaşmayı Kasımpaşa 5-3 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu. İşte Alanyaspor-Kasımpaşa maçının özeti...
05.07.2021
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