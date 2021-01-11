Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Peki, Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Peki, Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

ALANYASPOR-KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Bareiro, Babacar.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Ahmet Oğuz, Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Yusuf, Alan, Anıl Koç, Hodzic

ALANYASPOR-KASIMPAŞA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Alanyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşma 11 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği maç, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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