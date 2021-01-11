11 Ocak 2021, Pazartesi

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Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

'in 18. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Peki, Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

'in 18. hafta mücadelesinde evinde ile karşılaşacak. Peki, Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

ALANYASPOR-KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Bareiro, Babacar.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Ahmet Oğuz, Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Yusuf, Alan, Anıl Koç, Hodzic

ALANYASPOR-KASIMPAŞA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Alanyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşma 11 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği maç, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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