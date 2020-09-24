Rosenborg 1-0 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Rosenborg ile karşı karşıya geldi.. Tarihinde ilk defa Avrupa maçına çıkan Aytemiz Alanyaspor'da mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkını kaybetmiş oldu.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanan Aytemiz Alanyaspor, 3. Ön Eleme Turu'nda Norveç ekibi Rosenborg ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona ererken mücadelenin tek golünü 59. dakikada Konradsen'den geldi. Öte yandan karşılaşmanın 66. dakikasında, Rosenborg'un tek golünü atan Konradsen gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Rosenborg, UEFA Avrupa Ligi play off turunda Slovenya ekibi Mura ile Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasındaki maçın galibiyle eşleşecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turu müsabakaları, 1 Ekim Perşembe günü yapılacak. Turu geçen takımlar UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.
ROSENBORG - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Rosenborg: Hansen, Konate, Eyjolfsson, Reginiussen, Hedenstad, Konradsen, Skjelbred, Zachariassen, Holse, Islamovic, Adegbenro
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Davidson, Efecan, Bakasetas, Bareiro
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