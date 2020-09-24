24 Eylül 2020, Perşembe

ALANYASPOR

Rosenborg 1-0 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Alanyaspor Avrupa'ya veda etti!
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

3. Eleme Turu'nda temsilcimiz Aytemiz deplasmanda Rosenborg ile karşı karşıya geldi.. Tarihinde ilk defa Avrupa maçına çıkan Aytemiz Alanyaspor'da mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkını kaybetmiş oldu.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla 'ne katılım hakkı kazanan Aytemiz , 3. 'nda Norveç ekibi Rosenborg ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona ererken mücadelenin tek golünü 59. dakikada Konradsen'den geldi. Öte yandan karşılaşmanın 66. dakikasında, Rosenborg'un tek golünü atan Konradsen gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Rosenborg, UEFA Avrupa Ligi play off turunda Slovenya ekibi Mura ile Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasındaki maçın galibiyle eşleşecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turu müsabakaları, 1 Ekim Perşembe günü yapılacak. Turu geçen takımlar UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.

ROSENBORG - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Rosenborg: Hansen, Konate, Eyjolfsson, Reginiussen, Hedenstad, Konradsen, Skjelbred, Zachariassen, Holse, Islamovic, Adegbenro

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Davidson, Efecan, Bakasetas, Bareiro

Avrupa Ligi'nde üst tura çıkan 42 takım belli oldu haberin devamı
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