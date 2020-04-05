Moreno: Türkiye'de sağlık sistemi çok iyi
Alanyasporlu Juanfran Moreno, “Cumhurbaşkanı Erdoğan halka yol gösterdi… Yaşlıların evden çıkmamaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları için emekli maaşlarını da artırdı. Çok memnunum” diye konştuu…
Moreno, haber ajansı EFE'ye konuştu. Moreno, "Burada her şey kontrol altında. Sağlık hizmetlerinde tıkanma yok çünkü Türkiye'de sağlık sistemi çok iyi. Çok fazla hastane ve yatak var. İnsanlar kendi iyiliği için kuralları uyguluyor" dedi.
CUMHURBAŞKANI ÖRNEK OLDU
Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek olduğunu söyleyen Juanfran, "Erdoğan, halktan çaba göstermelerini istedi. En güzeli, kendisinin örnek olup, yol göstermesiydi" diye konuştu.
YAŞLILARI KORUMAYA ALDI
İspanyol futbolcu Moreno, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşlıların evden çıkmamaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları için emekli maaşlarını da artırdı" ifadelerini kullandı.
BURADA RAHAT OLABİLİRSİN
Moreno, Türkiye'yi geldiğinden itibaren çok sevdiğini belirterek, "Burada her şey kontrol altında. Rahat olabilirsin. Şiddet yok, hırsızlık korkusu yok. Çok memnunum" dedi.
Moreno, Türkiye'de futbol oynamaktan büyük zevk aldığını, çok yüksek seviyede bir futbol olmasa da La Liga'da forma giyebilecek futbolcuların bulunduğunu söyledi.
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