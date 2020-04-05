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ALANYASPOR

Moreno: Türkiye'de sağlık sistemi çok iyi

Türkiye'ye büyük övgü! Sağlık sistemi çok iyi
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Alanyasporlu Juanfran Moreno, “ halka yol gösterdi… Yaşlıların evden çıkmamaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları için emekli maaşlarını da artırdı. Çok memnunum” diye konştuu…

Moreno, haber ajansı EFE'ye konuştu. Moreno, "Burada her şey kontrol altında. Sağlık hizmetlerinde tıkanma yok çünkü 'de sağlık sistemi çok iyi. Çok fazla hastane ve yatak var. İnsanlar kendi iyiliği için kuralları uyguluyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ÖRNEK OLDU

Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek olduğunu söyleyen Juanfran, "Erdoğan, halktan çaba göstermelerini istedi. En güzeli, kendisinin örnek olup, yol göstermesiydi" diye konuştu.

YAŞLILARI KORUMAYA ALDI

İspanyol futbolcu Moreno, ", yaşlıların evden çıkmamaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları için emekli maaşlarını da artırdı" ifadelerini kullandı.

BURADA RAHAT OLABİLİRSİN

Moreno, Türkiye'yi geldiğinden itibaren çok sevdiğini belirterek, "Burada her şey kontrol altında. Rahat olabilirsin. Şiddet yok, hırsızlık korkusu yok. Çok memnunum" dedi.

Moreno, Türkiye'de oynamaktan büyük zevk aldığını, çok yüksek seviyede bir futbol olmasa da 'da forma giyebilecek futbolcuların bulunduğunu söyledi.

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