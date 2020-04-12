12 Nisan 2020, Pazar

ALANYASPOR

Erol Bulut: Şu anki önceliğimiz Alanyaspor

Erol Bulut: Şu anki önceliğimiz Alanyaspor
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 12.04.2020

Ligde bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyan 'da gündem ... İsim sık sık ile anılan tecrübeli teknik adam suskunluğunu bozdu.

Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun önceki gün "'ye gitmek isterse Erol hocamıza kapımız açık. Gururla kendisine izin veririz" açıklamasıyla ilgili konuşan Bulut, "Başkanın tavrı beni gerçekten mutlu etti. Şu anda ile yolumuza devam ediyoruz. Gelecek ne gösterir tabi ki bilemeyiz. Malum, koronavirüs nedeniyle zorlu günler geçiriyoruz. Ama şu anki önceliğimiz Alanyaspor. Lig başlayacak mı, başlarsa nasıl bir program uygulayacağız? Oyuncuların durumunun takibi gibi işlerle meşgulüz" dedi. Fenerbahçe'den teklif gelmediğini yineleyen , "Bu konu resmi bir teklif gelirse konuşulur. Şimdi konuşmanın anlamı yok" ifadesini kullandı.

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