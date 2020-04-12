Erol Bulut: Şu anki önceliğimiz Alanyaspor
Ligde bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyan Alanyaspor'da gündem Erol Bulut... İsim sık sık Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik adam suskunluğunu bozdu.
Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun önceki gün "Fenerbahçe'ye gitmek isterse Erol hocamıza kapımız açık. Gururla kendisine izin veririz" açıklamasıyla ilgili konuşan Bulut, "Başkanın tavrı beni gerçekten mutlu etti. Şu anda Alanyaspor ile yolumuza devam ediyoruz. Gelecek ne gösterir tabi ki bilemeyiz. Malum, koronavirüs nedeniyle zorlu günler geçiriyoruz. Ama şu anki önceliğimiz Alanyaspor. Lig başlayacak mı, başlarsa nasıl bir program uygulayacağız? Oyuncuların durumunun takibi gibi işlerle meşgulüz" dedi. Fenerbahçe'den teklif gelmediğini yineleyen Erol Bulut, "Bu konu resmi bir teklif gelirse konuşulur. Şimdi konuşmanın anlamı yok" ifadesini kullandı.
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