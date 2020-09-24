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ALANYASPOR

Alanyaspor Rosenborg maçına hazır!

Alanyaspor Rosenborg maçına hazır!
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Giriş Tarihi: 24.09.2020

Temsilcimiz Aytemiz , Rosenborg ile tek maç üzerinden oynanacak tarihi maçta rakibini elerse play-off turunda Eindhoven-Mura galibiyle karşılaşacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 5. bitirerek, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkını kazanan , bugün Norveç'in Rosenborg takımıyla playoff turuna adına yazdırmak için kozlarını paylaşacak. Corona virüsü salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor.

Kazanan taraf, play-off'a yükselecek. Temsilcimiz, turu geçmesi halinde Slovenya'dan Mura ile 'dan galibiyle gruplar için mücadele edecek. 26 lig, 12 kupa ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan siyahbeyazlılar, eski günlerini mumla arıyor. Geçen sezon şampiyon Molde'nin 16 puan gerisinde 52 puanla ligi 3. sırada bitirdi.

İskandinav temsilcisinin kadro değeri 12.2 milyon euro. Rosenborg'un önemli isimlerinden Trondsen, 'a transfer olurken, 7 gol, 2 asistle oynayan orta saha Zachariassen, 4 gol, 3 asist yapan Holse, 2 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Helland ile 5 gol atan İsveçli santrfor İslamovic, takımın önemli isimleri olarak dikkat çekiyor.
Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçına Estonyalı hakem

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