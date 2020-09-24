24 Eylül 2020, Perşembe
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Kazanan taraf, play-off'a yükselecek. Temsilcimiz, turu geçmesi halinde Slovenya'dan Mura ile Hollanda'dan PSV galibiyle gruplar için mücadele edecek. 26 lig, 12 kupa ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan siyahbeyazlılar, eski günlerini mumla arıyor. Geçen sezon şampiyon Molde'nin 16 puan gerisinde 52 puanla ligi 3. sırada bitirdi.
İskandinav temsilcisinin kadro değeri 12.2 milyon euro. Rosenborg'un önemli isimlerinden Trondsen, Trabzon'a transfer olurken, 7 gol, 2 asistle oynayan orta saha Zachariassen, 4 gol, 3 asist yapan Holse, 2 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Helland ile 5 gol atan İsveçli santrfor İslamovic, takımın önemli isimleri olarak dikkat çekiyor.
Alanyaspor Rosenborg maçına hazır!
Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Rosenborg ile tek maç üzerinden oynanacak tarihi maçta rakibini elerse play-off turunda PSV Eindhoven-Mura galibiyle karşılaşacak.
Süper Lig'de geçen sezonu 5. bitirerek, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkını kazanan Alanyaspor, bugün Norveç'in Rosenborg takımıyla playoff turuna adına yazdırmak için kozlarını paylaşacak. Corona virüsü salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor.
Kazanan taraf, play-off'a yükselecek. Temsilcimiz, turu geçmesi halinde Slovenya'dan Mura ile Hollanda'dan PSV galibiyle gruplar için mücadele edecek. 26 lig, 12 kupa ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan siyahbeyazlılar, eski günlerini mumla arıyor. Geçen sezon şampiyon Molde'nin 16 puan gerisinde 52 puanla ligi 3. sırada bitirdi.
İskandinav temsilcisinin kadro değeri 12.2 milyon euro. Rosenborg'un önemli isimlerinden Trondsen, Trabzon'a transfer olurken, 7 gol, 2 asistle oynayan orta saha Zachariassen, 4 gol, 3 asist yapan Holse, 2 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Helland ile 5 gol atan İsveçli santrfor İslamovic, takımın önemli isimleri olarak dikkat çekiyor.
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