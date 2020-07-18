18 Temmuz 2020, Cumartesi

ALANYASPOR

Alanyaspor yeni sezon formalarının gelirinin yüzde 10’nu Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak

Alanyaspor yeni sezon formasıyla sahaya çıkacak!
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

Aytemiz Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında sahasında 'u konuk edecek. Akdeniz ekibi için bu mücadelenin ayrı bir önemi var. Erol Bulut'un öğrencileri bu karşılaşmada yeni sezonda giyecek oldukları kamuflajlı formaları ile sahaya çıkacak.

, yeni sezonda giyeceği formaları hazırlanan video ile tanıttı. Kulüpten yapılan açıklamada, kamuflaj olan formanın satışından elde edilecek gelirin yüzde 10'unun 'na bağışlanacağı açıklandı.
Aytemiz Alanyaspor Kulübü yeni sezonda giyeceği formaları, kulübün tüm sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile tanıttı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon formalarımız hazır! Kamuflaj formamız maçıyla sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımızla birlikte çok yakında Alanyaspor Store'de satışta. Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'u Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır" ifadeleri kullandı.
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