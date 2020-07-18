Alanyaspor yeni sezon formalarının gelirinin yüzde 10’nu Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak

Yeni sezon formalarımız hazır!



Kamuflaj formamız @Denizlispor maçıyla sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımızla birlikte çok yakında Alanyaspor Store'de satışta...



ℹ️ Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın % 10'u @MehmetcikVakfi 'na bağışlanacaktır. pic.twitter.com/6L81A7jkXT