18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Aytemiz Alanyaspor Kulübü yeni sezonda giyeceği formaları, kulübün tüm sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile tanıttı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon formalarımız hazır! Kamuflaj formamız Denizlispor maçıyla sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımızla birlikte çok yakında Alanyaspor Store'de satışta. Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'u Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır" ifadeleri kullandı.
Alanyaspor yeni sezon formalarının gelirinin yüzde 10’nu Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak
Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Akdeniz ekibi için bu mücadelenin ayrı bir önemi var. Erol Bulut'un öğrencileri bu karşılaşmada yeni sezonda giyecek oldukları kamuflajlı formaları ile sahaya çıkacak.
Alanyaspor, yeni sezonda giyeceği formaları hazırlanan video ile tanıttı. Kulüpten yapılan açıklamada, kamuflaj olan formanın satışından elde edilecek gelirin yüzde 10'unun Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı açıklandı.
Aytemiz Alanyaspor Kulübü yeni sezonda giyeceği formaları, kulübün tüm sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile tanıttı.
Yeni sezon formalarımız hazır!— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) July 18, 2020
Kamuflaj formamız @Denizlispor maçıyla sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımızla birlikte çok yakında Alanyaspor Store'de satışta...
ℹ️ Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın % 10'u @MehmetcikVakfi 'na bağışlanacaktır. pic.twitter.com/6L81A7jkXT
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon formalarımız hazır! Kamuflaj formamız Denizlispor maçıyla sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımızla birlikte çok yakında Alanyaspor Store'de satışta. Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'u Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır" ifadeleri kullandı.
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