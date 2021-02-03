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Kayserispor Alanyaspor maçı CANLI

Kayserispor - Alanyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor. Kayserispor - Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 23. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor, 'nda karşılaşıyor. Kayserispor - Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Kayserispor - Alanyaspor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Doğan, , Uğur, Sapunaru, , Muhar, Campanharo, , , ,

ALANYASPOR: , , Tzavellas, Caulker, Moubandje, , , Umut, , Mustafa, Babacar

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