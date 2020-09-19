19 Eylül 2020, Cumartesi

ALANYASPOR

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçına Estonyalı hakem

Rosenborg- Alanyaspor maçına Estonyalı hakem
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

3. ön eleme turunda oynanacak Rosenborg - Aytemiz maçını Estonya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek.

'dan yapılan açıklamada, Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak karşılaşma için 'in görevlendirildiği belirtildi.

Müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Estonyalı Silver Koiv ve Sten Klaasen'in yapacağı, dördüncü hakemlik görevini ise aynı ülkeden Joonas Jaanovits'in üstleneceği kaydedildi.

Rosenborg-Aytemiz mücadelesi, 24 Eylül Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak.



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