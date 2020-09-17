18 Eylül 2020, Cuma
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Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg oldu
Süper Lig ekibi Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Buna göre Akdeniz temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rosenborg ile karşı karşıya gelecek..
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Alanyaspor, 3. ön eleme turunda Norveç ekibi Rosenborg ile eşleşti. Rosenborg, 2. ön eleme turunda Letonya ekibi Ventspils'i deplasmanda 5-1 mağlup etti.
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 25 Eylül'de deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan play-off turuna çıkacak.
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