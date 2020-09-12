12 Eylül 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor 0-2 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Alanyaspor sezonu galibiyetle açtı!
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

'in ilk haftasında , 'u konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadyum'unda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Alanyaspor, Dadvidson ve Caulker ile bulduğu golle 2-0 kazandı.

2020-2021 sezonun ilk hafta maçında geçtiğimiz sezonun başarılı 2 ekibi ile Aytemiz , kozlarını paylaştı.

Sivas 4 Eylül Stadyum'unda oynanan karşılaşmayı Alanayaspor, Dadvidson ve Caulker ile bulduğu golle 2-0 kazandı ve zorlu Sivsaspor deplasmanında 3 puanın sahibi oldu.

SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Samba, Uğur Çiftçi, Robin, Hakan Arslan, , Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Caulker, Moubandje, Juanfran, Tzavellas, Davidson, Bakasetas, Salih Uçan, Efecan, Bareiro.

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