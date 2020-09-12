12 Eylül 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Sivasspor 0-2 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadyum'unda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Alanyaspor, Dadvidson ve Caulker ile bulduğu golle 2-0 kazandı.
2020-2021 sezonun ilk hafta maçında geçtiğimiz sezonun başarılı 2 ekibi Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor, kozlarını paylaştı.
Sivas 4 Eylül Stadyum'unda oynanan karşılaşmayı Alanayaspor, Dadvidson ve Caulker ile bulduğu golle 2-0 kazandı ve zorlu Sivsaspor deplasmanında 3 puanın sahibi oldu.
SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Samba, Uğur Çiftçi, Robin, Hakan Arslan, Jorge Felix, Erdoğan, Gradel, Yatabare.
Alanyaspor: Marafona, Fatih, Caulker, Moubandje, Juanfran, Tzavellas, Davidson, Bakasetas, Salih Uçan, Efecan, Bareiro.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama