Sivasspor 0-2 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadyum'unda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Alanyaspor, Dadvidson ve Caulker ile bulduğu golle 2-0 kazandı.

2020-2021 sezonun ilk hafta maçında geçtiğimiz sezonun başarılı 2 ekibi Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor, kozlarını paylaştı.

Sivas 4 Eylül Stadyum'unda oynanan karşılaşmayı Alanayaspor, Dadvidson ve Caulker ile bulduğu golle 2-0 kazandı ve zorlu Sivsaspor deplasmanında 3 puanın sahibi oldu.

SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Samba, Uğur Çiftçi, Robin, Hakan Arslan, Jorge Felix, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Caulker, Moubandje, Juanfran, Tzavellas, Davidson, Bakasetas, Salih Uçan, Efecan, Bareiro.

DİĞER