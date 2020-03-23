23 Mart 2020, Pazartesi

ALANYASPOR

Play-off’a sıcak bakmıyorum

Play-off’a sıcak bakmıyorum
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, play-off'a sıcak bakmadığını söyledi.

A Spor'a konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, play-off iddiaları hakkında olumsuz görüş bildirdi. Çavuşoğlu, "Play-off sistemine sıcak bakmıyorum. Sadece ihtimaller arasında konuşuldu ama böyle bir şey yok. Play- Off'a olumlu yaklaşmıyorum" dedi. Koronavirüs salgınına da değinen Başkan Çavuşoğlu, "Devletimiz gerekeni yapıyor. Futbolcularımız evlerinde. Hepsinin durumuyla ilgili bilgimiz var. Evde kalmakta fayda var. Ben de evde kalıyorum, arada bahçeye çıkıyorum. Millet olarak evde kalmalıyız. İnşallah en kısa zamanda koronanın da üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

BİRLİK BERABERLİK İÇİNDEYİZ

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takım içinde aldıkları tedbirler karşısında herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını vurguladı. Futbolcularla konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, "Hocamız da futbolcularla konuşacak ve idman kararı alacak. Birlik, beraberlik içerisinde hareket ediyoruz" dedi.

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