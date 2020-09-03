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Alanyaspor Babacar ile sözleşme imzaladı

Alanyaspor'a süper golcü! Serie A...
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

hazırlıklarını sürdüren Aytemiz golcüsünü 'da buldu. ekibi son olarak Lecce forması giyen ile anlaşmaya vardı. işte detaylar...

'de 2019-20 sezonunu başarılı şekilde tamamlayan , öncesi flaş bir transfere imza attı. Alanyaspor, 'da son olarak Lecce forması giyen 'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun bonservisinin bulunduğu Sassuolo'dan 1.5 yıllığına kiralandığı aktarıldı.
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