Aytemiz Alanyasporlu Juanfran Moreno:"Türkiye'de sağlık sistemi çok iyi"

Corona virüsü tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Avrupa'da büyük yara oluşturan virüs, özellikle İtalya, İspanya ve İngiltere'de birçok kişinin ölmesine ve hastalanmasına sebep oldu. Dünya genelinde 50.000'den fazla ölüm açıklandı. Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor forması giyen İspanyol futbolcu Juanfran Moreno, Türkiye'de sağlık sisteminin çok iyi olduğunu söyledi.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor forması giyen İspanyol futbolcu Juanfran Moreno, İspanya resmi haber ajansı EFE'ye konuştu. Juanfran, "Türkiye'deki vakalar (Covid-19) İstanbul'da yoğunlaşmış durumda ve her şey yeterince kontrol altında. Sağlık hizmetlerinde tıkanma yok çünkü Türkiye'de sağlık sistemi çok iyi. Çok fazla hastane ve yatak var. Olağanüstü hal yok. İnsanlar kendi iyiliği için kuralları uyguluyor." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK OLUNUYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'dan en fazla etkilenenlere yardım için başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na siyaset, futbolcu ve iş insanlarından büyük destek olduğunu aktaran Juanfran, "(Başkan Erdoğan) Halktan bir çaba göstermelerini istedi. Ancak en güzeli, kendisinin örnek olup, yol göstermesiydi. Üstelik, yaşlıların evden çıkmamaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları için emekli maaşlarını da artırdı." şeklinde konuştu.

JUANFRAN: "ÇOK MEMNUNUM"

İspanyol futbolcu ayrıca, Türkiye'yi geldiğinden itibaren çok sevdiğini, gördüğü iyi şeyler karşısında şaşırdığını belirterek, "Burada her şey kontrol altında. Rahat olabilirsin. Şiddet yok, hırsızlık korkusu yok. Çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

ALANYA'DA TESİSLER HER GÜN DEZENFEKTE EDİLİYOR

Alanyaspor'da antrenmanların kısıtlı ama rahat bir şekilde yapıldığını aktaran Juanfran, "Tesisler her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor. 4 kişilik küçük gruplar halinde antrenman yapıyoruz. Benim için aslında daha iyi. Çünkü dizimdeki sakatlığı atlattıktan sonra kendimi toparlamama yarıyor." diye konuştu.

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