Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Aytemiz Alanyaspor'da sakatlığı bulunan Efecan Karaca mücadelede forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ın konuğu olacak Aytemiz Alanyaspor'a kötü haber geldi. Akdeniz ekibinin başarılı futbolcusu Efecan Karaca'nın, sakatlığı nedeniyle kritik mücadelede forma giyemeyecek.

Futbol Arena'nın haberine göre, A Milli Takım'dan sakat dönen 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçında riske edilmeyecek. Efecan'ın alt adalesinde ödem tespit edildiği öğrenildi.



Efecan Karaca, Türkiye'nin Almanya ile oynadığı maçta ortaya koyduğu futbol ile büyük alkış toplamış ancak sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılmıştı.

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