18 Ekim 2020, Pazar

ALANYASPOR

Alanyaspor'da Efecan Karaca Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Alanyaspor'da sakatlık şoku! G.Saray maçında yok
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

'in 5. haftasında deplasmanına konuk olacak Aytemiz 'da sakatlığı bulunan mücadelede forma giyemeyecek.

'in 5. haftasında Stadı'nda 'ın konuğu olacak Aytemiz 'a kötü haber geldi. ekibinin başarılı futbolcusu 'nın, sakatlığı nedeniyle kritik mücadelede forma giyemeyecek.

Arena'nın haberine göre, A Milli Takım'dan sakat dönen 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçında riske edilmeyecek. Efecan'ın alt adalesinde ödem tespit edildiği öğrenildi.

Efecan Karaca, Türkiye'nin Almanya ile oynadığı maçta ortaya koyduğu futbol ile büyük alkış toplamış ancak sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılmıştı.

Galatasaray ile Alanyaspor 9. randevuda haberin devamı

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