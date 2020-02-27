27 Şubat 2020, Perşembe

ALANYASPOR

Erol Bulut'tan Beşiktaş'a gözdağı

Erol Bulut'tan Beşiktaş'a gözdağı
ALANYASPOR
Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 Giriş Tarihi: 27.02.2020

Aytemiz ’un başarılı hocası , 3 maçlık galibiyet hasretlerine sahalarındaki karşılaşmasıyla son vermek istediklerini söyledi.

'nda 'ı saf dışı bıraktıktan sonra düşüşe geçen ve ligde son 3 maçtan 1 puan çıkartabilen 'da gözler maçına çevrildi. karşısında galibiyeti kaçıran güçlü rakiplerine, iddialı bir şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Teknik Direktör , "Son 3 maçımızda 1 puan almış olsak da hem kupa hem lig maçları, zor bir yarıştan çıktık. Hem maçı, hem maçı olsun iki maçı kazanabilecek bir oyun ortaya koyduk. İnşallah bu hafta itibarıyla yeni bir çıkışa girmek istiyoruz. Beşiktaş karşısında alacağımız galibiyetle inşallah bunun başlangıcını yaparız" diye iddialı konuştu.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ALANYASPOR HABERLERİ
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması! Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!
Antalyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı Antalyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör