Erol Bulut'tan Beşiktaş'a gözdağı

Aytemiz Alanyaspor’un başarılı hocası Erol Bulut, 3 maçlık galibiyet hasretlerine sahalarındaki Beşiktaş karşılaşmasıyla son vermek istediklerini söyledi.

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı saf dışı bıraktıktan sonra düşüşe geçen ve ligde son 3 maçtan 1 puan çıkartabilen Alanyaspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi. Trabzonspor karşısında galibiyeti kaçıran güçlü rakiplerine, iddialı bir şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Teknik Direktör Erol Bulut, "Son 3 maçımızda 1 puan almış olsak da hem kupa hem lig maçları, zor bir yarıştan çıktık. Hem Sivasspor maçı, hem Gençlerbirliği maçı olsun iki maçı kazanabilecek bir oyun ortaya koyduk. İnşallah bu hafta itibarıyla yeni bir çıkışa girmek istiyoruz. Beşiktaş karşısında alacağımız galibiyetle inşallah bunun başlangıcını yaparız" diye iddialı konuştu.

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