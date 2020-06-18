Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Spor organizasyonları ertelendi veya iptal edildi. Alınan önlemler kapsamında Süper Lig gibi Ziraat Türkiye Kupası da ertelenmişti. Heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk maçını Alanyaspor'un 1-0 kazandığı yarı finalin rövanş mücadelesinde iki takım da iddialı. Peki, Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Fraport-Tav Antalyaspor karşılaşacak. Karşılaşma Antalya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Arda Kardeşler ve ekibi yönetecek. Son iki sezondur yükselişte olan ekiplerden Alanyaspor, Erol Bulut yönetiminde final mücadelesi vermek istiyor. Alanyaspor deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde etmişti.

ALANYASPOR VE ANTALYASPOR NASIL TUR ATLAR?

1-0 haricindeki bütün tek farklı galibiyetler ile 2 veya daha farklı skorlarla alınacak galibiyetler, Antalyaspor'a turu getirecek.. Alanyaspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Eğer Antalyaspor karşılaşmayı 1-0 kazanırsa, uzatma devreleri oynanacak.

İKİ TAKIM DA 1'ER EKSİKLE MAÇA ÇIKACAK

Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Siopis dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Antalyaspor'da ise Bahadır Öztürk sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Welinton, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Celustka, Kudryashov, Hakan Özmert, Fredy, Sinan Gümüş, Podolski, Amilton, Jahovic

ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-Antalyaspor maçı bu akşam 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.

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