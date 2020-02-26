Erol Bulut Fenerbahçe iddialarını yanıtladı!

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, son günlerde adının Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin çıkan haberlere kulak asmadığını söyledi. Bulut, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Adının Fenerbahçe ile anıldığının sorulması üzerine Bulut, "Bir şey söylemeyeceğim. Halihazırda Alanyaspor teknik direktörüyüm. O yüzden buradaki işime konsantre oluyorum. Yazılan çizilenlere kulak asmıyorum. Çünkü önemli olan şu anki takımımla neler başarabildiğim." dedi.

Beşiktaş maçına hazırlandıklarını anlatan Bulut, çalışmaların iyi gittiğini belirtti. Son 3 maçta bir puan alabildiklerine dikkati çeken Bulut, "Zor bir yarıştan çıktık. Hem kupa hem lig yarışı. İyi oynadığımız maçları kaybettik. Hem Sivas maçı hem Gençlerbirliği maçı olsun iki maçı da alacak potansiyele sahip takımız. Yeterince pozisyona girdik ama değerlendiremedik. İnşallah bu hafta yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz. Beşiktaş maçında alacağımız galibiyetle başlangıcı yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Bulut, ligin ilk yarısında bir düşüş yaşadıklarını belirterek bunun konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını bildirdi. Takımın iyi oynadığını bunun da istatistiklere yansıdığını dile getiren Bulut, şöyle konuştu:

"Baktığınızda puan kaybettiğimiz son maçlarda üstün taraf biz olduk ama istatistikler 3 puan getirmiyor; ne kadar da lehinize olsa. Önemli olan gol atmak. Onu da atamadığınızda maç kazanmıyor veya puan alamıyorsunuz. Konsantrasyon eksikliği oldu. İnşallah bu hafta yapmayız, istediğimiz puanı alarak yolumuza devam ederiz."

Bulut, takımda ağrıları olan bazı futbolcuların bulunduğunu belirterek Djalma, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan ve Siopis'in sakatlıkları nedeniyle orta sahada son 3 haftada değişiklikler yaptığını vurguladı. Bunu bir bahane olarak görmediğini ifade eden Bulut, "Elimde 25 futbolcu var. 3'ü kaleci. Elimizdeki oyuncularla sezon sonuna kadar bu savaşın içinde olmak istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi bunu gerçekleştiririz." şeklinde konuştu.

Aytemiz Alanyaspor, 28 Şubat Cuma günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kalecilerin ayrı çalıştığı idmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman, dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

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