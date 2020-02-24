24 Şubat 2020, Pazartesi

ALANYASPOR

Antalyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Fraport TAV , 'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ligin 23. haftasında dün deplasmanda BtcTurk 'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, maçı hazırlıkları için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen oyuncular koşunun ardından fitness salonunda çalıştı.

Diğer gruptaki oyuncular, teknik direktör gözetiminde dayanıklılık ve taktiksel çalışmalar yaptı. Bu grubun antrenmanı dar alan oyunuyla sona erdi.

Antalyaspor 5 maçtır kaybetmiyor haberin devamı

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