Çaykur Rizespor 1-1 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele Bammou ve Samudio'nun karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın 35. dakikasında Alanyasporlu Yacine Bammou sahneye çıkarak takımını öne geçiren golü attı. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, aradığı golü 60. dakikada Braian Samudio ile buldu. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip de puanları paylaştı.

Bu sonuçla beraber Çaykur Rizespor puanını 25'e çıkartırken Aytemiz Alanyaspor ise 40 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada Salih'in ceza sahasına doğru gönderdiği top defanstan dönerek Efecan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı ortada kafa vuruşu ile topu kaleye gönderen Cisse'nin şutunda kaleci Gökhan topu sağına doğru uzanarak çıkardı.



20'nci dakikada Efecan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Gökhan kale direğinin dibinde müdahele ederek topu kornere çeldi.



30'uncu dakikada Bakasetas'ın pası ile ceza saha içerisinde topla buluşan Cisse'nin sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Gökhan topu ayakları ile kurtardı.



35'inci dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta top rakip futbolcudan dönerek yükseklik kazandı. Ceza sahası içerisine doğru yönelen topa Cisse hamle yaparak Caulker'a doğru çıkardı. Bu futbolcunun gönderdiği kafa vuruşu ile topla buluşan Bammou'nun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.



44'üncü dakikada Oğulcan'ın ceza sahasına doğru gönderdiği top rakipten sekerek Diomande'nin önünde kaldı. Bu futbolcu kendisine yönelen topa bekletmeden yerden çektiği sert şutta kaleci son anda topu uzanarak çıkardı.



45'inci dakikada Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta Oğulcan'ın kafa vuruşunda top üst direğin yanından auta çıktı.



62'nci dakikada Boldrin'den aldığı pasla sol kanattan ceza alanı sol çaprazına giren Samudio'nun şık vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.



73'üncü dakikada Oğulcan'ın kale sahasına gönderdiği topta, Skoda'nın sert şutunda top kaleci Marafona'dan oyun alanına döndü.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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