OSİJEK ADANA DEMİRSPOR MAÇI İZLE CANLI 📺 | Osijek - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? ADS maçı izle
Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Osijek'e konuk olacak. İlk maçta 5-1 gibi net bir skor ile galip gelen Kluivert'ın öğrencileri, deplasmanda da farklı galip gelerek play-off turunda yer almak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Osijek ile Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
OSİJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Osijek - Adana Demirspor maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.