Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Osijek'e konuk olacak. İlk maçta 5-1 gibi net bir skor ile galip gelen Kluivert'ın öğrencileri, deplasmanda da farklı galip gelerek play-off turunda yer almak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osijek - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Osijek ile Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSİJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osijek - Adana Demirspor maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Osijek - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE