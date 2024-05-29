Türkiye - Almanya voleybol maçı CANLI İZLE | Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Milletler Ligi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ABD etabı ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Antalya etabında aldığı 7 puanla 7. sıraya yerleşen dünyanın en iyisi A Milli Voleybol Takımımız maçının detayları merak ediliyor. Peki Türkiye - Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2024- 12:51 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024- 12:51