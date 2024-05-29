A Mİlli Voleybol Takımımız, ABD etabındaki ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak. Peki Türkiye - Almanya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
TÜRKİYE - ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye - Hollanda maçı 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.
Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan "Filenin Sultanları"nın VNL'in ikinci haftasında yapacağı karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
29 Mayıs Çarşamba:
22.30 Almanya-Türkiye
31 Mayıs Cuma:
03.30 Sırbistan-Türkiye
1 Haziran Cumartesi:
21.00 Güney Kore-Türkiye
2 Haziran Pazar:
23.00 ABD-Türkiye
İLK 8 FİNALE YÜKSELECEK
"Filenin Sultanları", ligin ikinci etabında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü etabında ise 11-16 Haziran'da Çin'de parkeye çıkacak.
VNL'de 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, finallere katılma hakkı kazanacak.