Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Bitexen Antalyaspor sahasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırladı.
Mücadele ev sahibi ekip Bitexen Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta Bitexen Antalyaspor, Mendoza'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Yukatel Adana Demirspor'da 65. dakikada Aymbetov skoru 1-1'e getirdi.
Bitexen Antalyaspor'da 74. dakikada Mert Yılmaz'ın attığı golle maçın skorunu tayin etti.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu galibiyetle puanını 48'e yükseltti.
Yukatel Adana Demirspor ise 44 puanda kaldı.