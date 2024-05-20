Ntvspor'un haberine göre Sezon başında İsviçre Ligi ekibi Sion'dan Adana Demirspor'a dönen Mario Balotelli , Mavi Şimşeklerde yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyordu. Adana Demirspor'la 1+1 yıllık kontrat imzalayan Balotelli geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Efsane futbolcu Sergio Agüero'nun canlı yayın konuğu olan Balotelli, sezon sonunda Adana Demirspor'dan ayrılacağını açıkladı.
Balotelli, "Adana Demirspor ile kontratım sona eriyor. Hayalim Boca Juniors'ta, Bombonera'da oynamak" ifadelerini kullandı.
AGÜERO'DAN RIQUELME'YE SESLİ MESAJ
İtalyan yıldızın bu sözlerinin ardından Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye sesli mesaj gönderen Agüero, "Mario Balotelli, Bombonera'nın hayalini kuruyor. Haziran ayında serbest kalacak" şeklinde konuştu.
Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan Balotelli 7 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.