Mario Balotelli'den ayrılık kararı! İşte yeni durağı...

Adana Demirspor'da Balotelli devri resmen sonlanıyor. Mavi Şimşeklerle olan opsiyonunu kullanmama kararı alan Mario Balotelli'nin, bir sonraki hedefi belli oldu. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2024- 17:04