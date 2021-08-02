Türkiye Rusya voleybol maçı CANLI | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları, B Grubu'nda Rusya ile karşı karşıya geliyor. Mücadele, A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın bir üst turdaki rakibini belirlemede etkili olacak. Türkiye - Rusya arasında oynanan karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları, Rusya karşısında... İlk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup eden ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 3-1, son maçında ise ABD'ye karar setinde 3-2 mağlup olmuştu. B grubunda 4 puanı bulunan Türkiye, Arjantin'i 3-0 ile geçti. Kritik karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiz...

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CANLI SKOR

1. SET: TÜRKİYE 21-25 RUSYA

2. SET: TÜRKİYE 25-23 RUSYA

3. SET: TÜRKİYE 25-23 RUSYA

4. SET: TÜRKİYE 0-0 RUSYA

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