23 Temmuz 2021, Cuma

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan Simon Geschke corona virüsüne yakalandı!

Alman bisikletçiye corona virüsü şoku!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan Simon Geschke'ye corona virüsü şoku. Alman bisikletçinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Takımda diğer sporcuların testlerinin negatif çıktığı ve yarışa katılabilecekleri ifade edildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan Alman bisikletçi Simon Geschke'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonundan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Geschke'nin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve erkekler yol bisikleti yarışında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Takımda diğer sporcuların testlerinin negatif çıktığı ve yarışa katılabilecekleri ifade edildi.

Tokyo 2020'de erkekler yol bisikleti yarışı, yarın TSİ 05.00'te gerçekleştirilecek.

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